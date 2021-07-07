В Индии мошенники ввели своим жертвам более 2 тысяч поддельных вакцин от коронавируса

Так, злоумышленники ввели в заблуждение около 2500 жертв. Они вкололи пострадавшим солёную воду, заменив ею обещанную вакцину от коронавируса, пишет издание Futurism. Всего мошенники заработали на этом около 28 тыс долларов (более 2 млн рублей).

Чтобы заниматься своей незаконной деятельностью, преступники создавали десятки поддельных сайтов. На них они и предлагали жителям Индии вакцинироваться в Мумбаи и его окрестностях.

Стоит отметить, что во всей этой схеме принимали участие и вполне реальные работники медучреждений. Оказалось, что врачи использовали больницу, которая производила поддельные сертификаты, флаконы, шприцы.