В Индии не смогли запретить спутниковый интернет Илона Маска, но попросили им не пользоваться

Причиной власти называют отсутствие у Starlink лицензии на деятельность, которая связана с эксплуатацией космических спутников. При этом компания активно рекламирует свои услуги, называя свою деятельность возможностью для людей, живущих в самых отдалённых уголках планеты, иметь качественный и скоростной интернет, и уже начала получать предзаказы на подключение.

Сейчас Starlink работает в 20 странах. На орбите на данный момент находится порядка 2 тысяч интернет-спутников. В дальнейшем компания планирует довести их количество до 30 тысяч.