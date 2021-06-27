В Индии обнаружили смертельно опасный вирус

Согласно опубликованным данным, вирус в природе встречается у летучих мышей. Для человека же заражение им может быть очень опасным, поскольку он может спровоцировать развитие энцефалита — воспаления мозга. Человек может заразиться вирусом Нипах через фрукты, на которые попала слюна инфицированного животного.

По данным ВОЗ этот вирус является одним из самых опасных в мире. Он является крайне заразным, а лекарства или вакцины от него, на данный момент, не существует. Уровень смертности для человека варьируется от 40 до 75%.