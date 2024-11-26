В Индии отклонили запрос Apple о приостановке антимонопольного дела

Решение позволяет продолжить разбирательство по делу, начатому еще в 2021 году. В августе этого года Комиссия по вопросам конкуренции Индии (CCI) потребовала отозвать ранее представленные материалы расследования после того, как Apple обвинила регулятора в разглашении коммерческой тайны конкурентам.

Компания заявила, что публикация данных могла нанести ущерб ее позициям на рынке. Однако индийский регулятор решил, что доводы Apple недостаточны для приостановки процесса.

Дело против Apple связано с предполагаемыми нарушениями антимонопольных законов в области работы с App Store. Ранее аналогичные расследования в отношении компании проводились и в других странах, где Apple сталкивается с обвинениями в злоупотреблении доминирующим положением.