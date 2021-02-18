В Индии построят ещё один новый завод для выпуска гаджетов Apple

Данный шаг является логичным продолжением вывода Apple производства из Китая, сообщает MacRumors. Всё дело в том, что яблочная корпорация хочет уменьшить свою зависимость от партнёров из Поднебесной и Pegatron из Индии идеально подходит для достижения этих целей.

Ожидается, что новый завод позволит нанять около 14 тыс новых рабочих, при этом старт производства намечен уже на вторую половину 2021 года. В случае успешной постройки предприятия, производственная линия Pegatron возьмёт на себя как минимум выпуск iPhone. Но если Apple будет довольна качеством и количеством выпущенной продукции, можно ожидать расширения производственного ассортимента.