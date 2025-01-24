В Индии появится крупнейший в мире дата-центр

Дата-центр станет ключевой частью инфраструктуры для работы с искусственным интеллектом (ИИ). Проект основан на новейших технологиях, включая использование мощных полупроводников от Nvidia, которые позволят значительно сократить стоимость операций по обработке данных. Это особенно важно для задач, связанных с генеративным ИИ, таких как работа чат-ботов и инструментов повышения продуктивности.

Reliance планирует использовать возобновляемую энергию для обеспечения работы центра. В окрестностях Джамнагара уже строится огромный комплекс для производства солнечных панелей, систем для зелёного водорода и ветряных турбин. Однако для постоянного энергоснабжения могут понадобиться дополнительные источники, такие как ископаемое топливо или крупные аккумуляторные системы.

Мукеш Амбани заявил, что его цель — создать самые низкие в мире цены на услуги ИИ, сделав технологии доступными для индийских пользователей. Это открывает новые горизонты для развития искусственного интеллекта в стране с самой большой численностью населения.

С запуском этого гигантского центра Индия может стать не только ключевым игроком на мировом рынке AI, но и задать новые стандарты в сфере инновационных технологий и устойчивой энергетики.