В Индии появится солнечно-ветряная электростанция площадью с Чикаго

Электростанция расположится в соляной пустыне на западе индийского штата Гуджарат. Это будет крупнейшая в мире солнечно-ветряная электростанция площадью 200 квадратных миль, что почти равно размерам Чикаго. Как пишет Business Insider, одна такая станция сможет питать «чистым» электричеством территории, равные Бельгии, Чили или Швейцарии.

Но предназначение станции — обеспечение «зелёной» энергией Индии, чтобы добиться минимизации зависимости от угля и других ископаемых, при том, что страна — третий по величине потребитель энергии в мире, 73% которой приходится на уголь. Кроме того, Индия обязалась достичь нулевых выбросов для минимизации углеродного следа к 2070 году. А к 2030 году Индия надеется получать половину своей энергии из возобновляемых источников.

Группа компаний Adani Group вложит в проект по развитию «зелёной» энергетики $70 млрд, включая $20 млрд на развитие электростанции AGEL.