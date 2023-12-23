В Индии прогнозом погоды займётся ИИ, чтобы предупреждать о стихийных бедствиях

Для страны с населением 1,4 млрд человек, значительная часть которого живёт за чертой бедности, это очень важный технологический шаг. В настоящее время Метеорологический департамент Индии (IMD) предоставляет прогнозы на основе математических моделей с использованием суперкомпьютеров. Но использование ИИ в сочетании с расширенной сетью наблюдений поможет генерировать более качественные и точечные данные при меньших затратах.

Таким образом Индия разрабатывает систему не только для прогнозов, но и для предупреждения о чрезвычайных ситуациях. Глобальное потепление вызвало столкновения погодных систем, из-за чего в стране с такой территорией проливные дожди, наводнения и засухи стали более интенсивными и масштабными. В 2023 году стихия унесла жизни 3 тысяч человек.

К тому же это удар по экономике страны: Индия — второй по величине в мире производитель риса, пшеницы и сахара. Поэтому необходимы технологии для создания более совершенных и точных климатических моделей.