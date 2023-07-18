В Индии программистов-частников предупредили о скором лишении работы из-за ИИ

Авторы материала привели в сравнение Францию, где строгое регулирование труда — там на улице разработчики не останутся даже на фоне развития технологий. Но индийские — могут полностью потерять работу уже в ближайшие пару лет.

Причина в экономии компаниями на найме сотрудников, причём не только находящихся на аутсорсе, но и штатных. ИИ сможет писать код и заниматься полноценной разработкой без участия человека, и делать это быстрее и качественнее.

Поскольку владельцы бизнеса в это верят, то вполне могут «содержать» технологию вместо штата разработчиков или сторонних подрядчиков.