В Индии программистов-частников предупредили о скором лишении работы из-за ИИ

В Индии программистов-частников предупредили о скором лишении работы из-за ИИВ ближайшие пару лет
Разработчикам из Индии, оказывающим частные услуги, по сути, предсказали потерю работы в силу развития ИИ. Это обусловлено не только технологиями, но и особенностью трудового законодательства страны.
Авторы материала привели в сравнение Францию, где строгое регулирование труда — там на улице разработчики не останутся даже на фоне развития технологий. Но индийские — могут полностью потерять работу уже в ближайшие пару лет.
Причина в экономии компаниями на найме сотрудников, причём не только находящихся на аутсорсе, но и штатных. ИИ сможет писать код и заниматься полноценной разработкой без участия человека, и делать это быстрее и качественнее.
Поскольку владельцы бизнеса в это верят, то вполне могут «содержать» технологию вместо штата разработчиков или сторонних подрядчиков.