В Индии протестировали первую собственную противотанковую ракету

Испытания новейшей перспективной противотанковой ракеты с лазерным наведением состоялось еще 22 сентября 2020 года, пишет издание Janes. При этом, согласно имеющимся данным, они были официально признаны успешными, что говорит о возможном скором поступлении новинки на вооружение индийской армии.

Отмечается, что в рамках испытаний, ракета была запущена из 120-мм гладкоствольного орудия боевого танка Arjun и успешно поразила с расстояния 3 км предназначенную для нее цель. При это ни разработчики новинки, ни местные журналисты не раскрывают каких-либо более-менее точных технических подробностей об испытанной ракете.