Наука и технологии
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В Индии протестировали первую собственную противотанковую ракету
И, судя по всему, испытания прошли успешно
В сети появилась информация о том, что организация оборонных исследований и разработок Индии протестировала первую противотанковую ракету, произведенную внутри страны.
Испытания новейшей перспективной противотанковой ракеты с лазерным наведением состоялось еще 22 сентября 2020 года, пишет издание Janes. При этом, согласно имеющимся данным, они были официально признаны успешными, что говорит о возможном скором поступлении новинки на вооружение индийской армии.
Отмечается, что в рамках испытаний, ракета была запущена из 120-мм гладкоствольного орудия боевого танка Arjun и успешно поразила с расстояния 3 км предназначенную для нее цель. При это ни разработчики новинки, ни местные журналисты не раскрывают каких-либо более-менее точных технических подробностей об испытанной ракете.