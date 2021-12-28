В Индии создадут свой танк на основе российской «Арматы»

«Основной боевой танк» — синоним многоцелевого танка, имеющего высокую степень защищённости, подвижности и огневой мощи.

«В ходе недавно проведённой российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству и российско-индийского саммита индийским партнёрам были предложены новые направления работы, в том числе и создание по техническим заданиям заказчика бронетанковой техники на базе платформы "Армата", тем более, учитывая, что индийские военные планируют развернуть работу по созданию нового основного боевого танка», — сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Валерия Решетникова.