В Индии телефонные гудки заменили на сообщение о коронавирусе

В рамках 30-секундного сообщения абонентам предоставляется основная информацию о вирусе и его симптомах, а также рассказывается о том, как именно можно избежать потенциального заражения. При этом в сети также появилось сразу несколько инструкций, в которых говорится о том, как можно избавиться от назойливого сообщения, которое многие абоненты слышали не один десяток раз.

”Мы начали слышать этот рингтон практически во время любого исходящего звонка. Я думаю, это помогло людям больше понять о симптомах и о том, что делать, если они есть”, — отметила старший журналист Делийского бюро “Би-би-си” Кинджал Пандья-Ваг.