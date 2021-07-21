В Индии впервые от птичьего гриппа погиб человек

Так, например, никуда не делся птичий грипп H5N1. Более того, как сообщает The Indian Express, в Индии был зарегистрирован первый случай смерти местного жителя от этой инфекции.

Отметим, что по словам множества экспертов, на сегодняшний день птичий грипп является серьёзной проблемой в различных странах Азии. Но что более тревожно, болезнь в последнее время начала своё движение и на запад.

Что же касательно индийского пациента, то он был госпитализирован ещё 2 июля. И лишь 20-го числа врачи констатировали его смерть. При этом все сотрудники медицинского учреждения, которые контактировали с ним, на данный момент находятся в изоляции.