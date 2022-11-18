В индийской деревне запретили пользоваться смартфонами детям младше 18 лет

В индийской деревне запретили пользоваться смартфонами детям младше 18 летЖёсткий подход
Проблема зависимости детей от смартфонов вызывает беспокойство взрослых по всему миру. Достаточно кардинальное решение нашли в индийской деревеньке в районе Яватмал штата Махараштра.
Местный совет принял решение полностью запретить использование смартфонов детям до 18 лет. Что интересно, соответствующее предложение было принято единогласно.
Сообщается, что если человек провинится, то ему назначат штраф в размере 200 рупий (около 150 рублей). Но на первый раз обещают обходиться лишь устным предупреждением.
Жители деревни также заявили, что совет пришёл к выводу, что за время пандемии COVID-19 дети стали слишком зависимы от смартфонов. И свежая инициатива должна исправить ситуацию.
По данным, которые можно найти в Сети, население деревни составляет около 2700 человек.