Наука и технологии
Опубликовано 15 января 2025, 09:45
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В Индонезия детям запретят пользоваться социальными сетями

Власти планируют ввести минимальный возраст для пользователей
Индонезия готовится ввести закон, который ограничит доступ детей к социальным сетям, заявил министр связи страны Меутья Хафид. Эта инициатива направлена на защиту детей в цифровом пространстве и поддерживается президентом Индонезии Прабово Субианто.
В Индонезия детям запретят пользоваться социальными сетями

© Ferra.ru

Решение Индонезии отчасти следует примеру Австралии, которая недавно запретила детям младше 16 лет пользоваться социальными сетями. В Австралии технологические компании обязаны соблюдать эти правила под угрозой штрафов.

Министр пока не уточнила, каким будет минимальный возраст для социальных сетей в Индонезии. Однако она подчеркнула, что президент страны полностью поддерживает эту инициативу. Обсуждение состоялось 13 января, а подробности министр озвучила в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале администрации президента.

Введение возрастного ограничения направлено на снижение рисков, связанных с чрезмерным использованием социальных сетей детьми, включая доступ к неподходящему контенту и негативное влияние на психическое здоровье.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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