В Индонезия детям запретят пользоваться социальными сетями

Решение Индонезии отчасти следует примеру Австралии, которая недавно запретила детям младше 16 лет пользоваться социальными сетями. В Австралии технологические компании обязаны соблюдать эти правила под угрозой штрафов.

Министр пока не уточнила, каким будет минимальный возраст для социальных сетей в Индонезии. Однако она подчеркнула, что президент страны полностью поддерживает эту инициативу. Обсуждение состоялось 13 января, а подробности министр озвучила в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале администрации президента.

Введение возрастного ограничения направлено на снижение рисков, связанных с чрезмерным использованием социальных сетей детьми, включая доступ к неподходящему контенту и негативное влияние на психическое здоровье.