В «Иннополисе» запустили производство материнских плат

Компания ICL запустила новый завод в Республике Татарстан для производства многослойных материнских плат. Этот шаг позволит удвоить объем сборки компьютеров и серверов, уменьшить зависимость от импорта и способствовать конкурентоспособности российских производителей. Завод оборудован для производства плат с процессорами Intel, AMD, «Байкал» и «Эльбрус».

ICL Techno, новое предприятие, стало ключевым событием для российской IT-промышленности. Его запуск способствует увеличению импортозамещения, снижению зависимости от иностранных комплектующих и повышению конкурентоспособности отечественных производителей. Завод, площадью более 8 тыс. кв. метров, оснащён современным оборудованием для монтажа и тестирования материнских плат.

С использованием средств Фонда развития промышленности, ICL приобрела новые линии производства, что позволит ей ежегодно выпускать от 300 тыс. до 1 млн материнских плат, занимая до 9% рынка. Это также увеличит объем выпуска готовых продуктов на 2 раза, достигнув 1 млн единиц в год, и укрепит позиции компании на российском рынке вычислительной техники. Предназначенная в основном для государственного управления, медицины и образования, продукция ICL Techno планирует выйти на розничный рынок до конца 2023 года.