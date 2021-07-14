В Instagram добавят вход в аккаунт через WhatsApp

Сообщается, что благодаря нововведению пользователи, которых ранее взломали, будут получать приглашение при входе в аккаунт с вопросом, хотят ли они начать запуск проверку безопасности. Таким образом пользователь сможет пройти через шаги по обеспечению безопасности, включая подтверждение других учетных записей.

Помимо прочего выяснилось, что соцсеть планирует добавить поддержку входа в аккаунт через популярный мессенджер WhatsApp.

Руководство Instagram сообщило, что сейчас наблюдается всплеск мошенничества, в рамках которого людям в директе посылаются сообщения от имени соцсети, побуждающие пользователей делиться своими паролями.