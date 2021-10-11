В Instagram добавят защищающую психику функцию

Так, согласно опубликованным источниками данным, в соцсеть добавять функцию, которая поможет пользователям сохранить психическое здоровье. В частности, сообщается, что опция каким-то образом будет побуждать подростков делать перерывы от соцсети Instagram. На данный момент данные о том, когда именно можно будет опробовать нововведение — не раскрываются.

Помимо прочего в Facebook заверили, что Instagram начнет ограждать подростков от контента, который вероятно может «не способствовать их благополучию». Подробности этого проекта держатся в тайне, однако отмечается, что алгоритмы Facebook будут подвергаться контролю вплоть до принятия соответствующих законов.