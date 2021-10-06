В Instagram теперь можно загружать часовые видео

Об этом сообщается в издании The Verge. Часовые ролики пользователи могут загружать в приложение IGTV. Причем последнее подвергнется ребрендингу и будет переименовано в Instagram TV. Команда Instagram посчитала, что такое нововведение понравится пользователям, которые появляются в соцсети только из-за просмотра видеоконтента.

Напомним, что функция IGTV появилась еще три года назад. Тогда ее позиционировали как альтернативу YouTube для просмотра более длинных роликов. После этого популярность начала набирать другая соцсеть с короткими видео — TikTok. Впоследствии Instagram начала соперничать уже с ней, выпустив свой аналог Reels.