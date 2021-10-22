В интернет попало видео с горящим над Америкой российским разведывательным спутником

Речь идёт о спутнике-разведчике «Космос-2551», который является головным аппаратом новейшей серии малогабаритных спутников оптической разведки «Разбег». Он был запущен 9 сентября на лёгкой ракете «Союз-2.1в», запуск был осуществлён с космодрома Плесецк.

Причина происшествия доподлинно неизвестна, но предполагается, что «Космос-2551» не подавал никаких зафиксированных радиосигналов и, судя по всему, не функционировал с момента выхода на орбиту. При этом в Министерстве обороны заявляли, что все бортовые системы спутника функционируют в штатном режиме.

Вся информация в основном пришла из американских и канадских источников. Падение спутника зафиксировано на многих видеокамерах в этих странах.

По сообщениям, аппарат находился на низкой околоземной орбите и нуждался в постоянных корректировках положения, но они, по утверждениям западных источников, не производились. Это привело к тому, что спутник постепенно снизился и в последствии сгорел в плотных слоях атмосферы. Поскольку спутник полностью сгорел, его падение ничем не грозит местным жителям.