В интернет выложили российскую депрессивную версию "Симпсонов"

Минутный ролик копирует всем известную открывающую сцену из мультсериала “Симпсоны”. Только в “русской версии” глава семейства работает не у пульта на заводе, а охранником, попутно воруя госимущество. Сын не балбес на скейте, а малолетний бандит, отбирающий силой различные вещи у школьников. Старшая дочь все также играет на саксофоне, как и в оригинале, только в российских реалиях она делает это не на занятиях по музыке, а в подземном переходе, чтобы заработать денег. Ну и мать здесь не просто совершает покупки в магазине, а попутно умудряется поругаться с продавщицами и послать их куда подальше матом.

Напомним, что это не первая работа русского художника Алексея Семенова. Ранее он уже прославился за счет шутливой рекламы несуществующего ЖК, а также короткого анимированного ролика в честь собственного юбилея.