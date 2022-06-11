В интернете появилась вторая часть утекших данных Delivery Club

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В интернете появилась вторая часть утекших данных Delivery ClubЭто данные, утечка которых произошла в мае
Основатель и технический директор DeviceLock DLP Ашот Оганесян, администратор Telegram-канала «Утечки информации» сообщил, что в интернете в открытом доступе появилась вторая часть данных о заказах в сервисе Delivery Club.
Первая часть была выложена хакерами в мае и называлась part1. В этой базе содержалось более 1 млн строк с данными о заказах, но без банковских реквизитов. Вторая часть также содержит более 1 млн строк, в общей сложности — 2,2 млн строк.
В первой части содержались данные за период с мая 2020 года по апрель 2021 года, во второй — за период с ноября 2019 года по июль 2021.
В компании подтвердили, что новая часть базы данных относится к майской утечке.