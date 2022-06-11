В интернете появилась вторая часть утекших данных Delivery Club

Первая часть была выложена хакерами в мае и называлась part1. В этой базе содержалось более 1 млн строк с данными о заказах, но без банковских реквизитов. Вторая часть также содержит более 1 млн строк, в общей сложности — 2,2 млн строк.

В первой части содержались данные за период с мая 2020 года по апрель 2021 года, во второй — за период с ноября 2019 года по июль 2021.

В компании подтвердили, что новая часть базы данных относится к майской утечке.