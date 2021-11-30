В интернете появились кадры с камер видеонаблюдения в приватных зонах

По его словам, на факт взлома указывают косвенные данные сервисов Shodan и Censys, предназначенных для поиска подключенных к интернету устройств. К тому же, в интернете стали появляться паблики и форумы, где злоумышленники продают доступ к взломанным камерам и видео, снятые на них.