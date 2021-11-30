В интернете появились кадры с камер видеонаблюдения в приватных зонах

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В интернете появились кадры с камер видеонаблюдения в приватных зонахИми могут воспользоваться мошенники
Данные со многих камер видеонаблюдения оказались в сети, многие из из них расположены в приватных зонах — гостиницах, массажных кабинетах, салонах. Об этом рассказал Игорь Бедеров, руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter
Владельцы гостиниц, салонов красоты и прочих видов бизнеса ставят в своих помещениях камеры в целях безопасности. Часто такие камеры оказываются непосредственно в номерах или кабинетах, где проводятся интимные услуги. При этом они не всегда защищены должным образом
Игорь Бедеров
Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter
По его словам, на факт взлома указывают косвенные данные сервисов Shodan и Censys, предназначенных для поиска подключенных к интернету устройств. К тому же, в интернете стали появляться паблики и форумы, где злоумышленники продают доступ к взломанным камерам и видео, снятые на них.
Источник: Известия