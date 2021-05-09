Наука и технологии
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В инжире нашли альтернативу антибиотикам
Все благодаря веществу фицину
В инжире обнаружено вещество, которое может быть альтернативой антибиотикам. Обратили на него внимание российские ученые из Воронежского и Казанского госуниверситетов, а также Санкт-Петербургского электротехнического университета.
Об этом сообщается в материале ФАН. Согласно данным источника, в инжире был найден фицин, получаемый из латекса фигового дерева. Он то и способен стать заменой антибиотикам. Для установления пользы данного вещества ученые провели ряд экспериментом на крысах. В частности, фицином оснащали мази и гели, которыми можно обрабатывать различные поражения.
В результате выяснилось, что с помощью фицина у животных в полтора раза быстрее начинали заживать гнойные раны. Кроме того, специалисты пришли к выводу, что это вещество также противодействует бактериальным пленкам на самой ране.