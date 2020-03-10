Наука и технологии
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В iOS 14 нашли упоминания "компьютерного режима" для мобильных устройств
А также новой клавиатуры Smart Keyboard
Долгое время Apple старалась максимально отделить настольную операционную систему macOS от мобильной iOS. Но, судя по всему, компания уже в iOS 14 добавит так называемый “компьютерный режим”, упоминание о котором появилось в коде мобильной операционной системы.
Так, энтузиасты раскопали факт появления полноценного курсора в грядущем обновлении iOS, причем указатель будет максимально схож по функциональности с таковым в “настольной” macOS. Правда, при этом также будут и отличия: например, курсор на iOS будет пропадать через какое-то время после бездействия пользователя.
Помимо этого, в коде мобильной операционной системы было найдено упоминание новой фирменной клавиатуры для iPad Pro, в котором, судя по более ранним слухам, появится полноценный тачпад как у MacBook Pro и MacBook Air.