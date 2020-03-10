В iOS 14 нашли упоминания "компьютерного режима" для мобильных устройств

Так, энтузиасты раскопали факт появления полноценного курсора в грядущем обновлении iOS, причем указатель будет максимально схож по функциональности с таковым в “настольной” macOS. Правда, при этом также будут и отличия: например, курсор на iOS будет пропадать через какое-то время после бездействия пользователя.