В iOS 14 появится меню приложений на манер Android

Важно понимать, что реализация отдельного меню приложений на iOS будет все же отличаться от того, что мы ранее видели на Android. Если в операционной системе от Google данное меню реализовано в виде вызываемой снизу шторки, то Apple создаст отдельную страницу на рабочем столе под это дело. Таким образом меню приложений в iOS больше будет походить на стандартную реализацию виджетов в Android.

Напомним, что анонс iOS 14 вместе со всеми ее нововведениями ожидается уже в июне текущего года, в рамках ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2020.