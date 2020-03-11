Наука и технологии
Сегодня 08:13
В iOS 14 появится меню приложений на манер Android
Спустя 13 лет после появления первой версии iPhone OS
Очень долгое время владельцы смартфонов от Apple издевались над Android из-за перегруженности операционной системы от Google. В том числе это касалось наличия в мобильной ОС отдельного меню с приложениями, чего на той же iOS не было отродясь. Но, если верить данным, полученным благодаря утечке iOS 14, в ближайшее время яблочная компания намерена исправить этот момент.
Важно понимать, что реализация отдельного меню приложений на iOS будет все же отличаться от того, что мы ранее видели на Android. Если в операционной системе от Google данное меню реализовано в виде вызываемой снизу шторки, то Apple создаст отдельную страницу на рабочем столе под это дело. Таким образом меню приложений в iOS больше будет походить на стандартную реализацию виджетов в Android.
Напомним, что анонс iOS 14 вместе со всеми ее нововведениями ожидается уже в июне текущего года, в рамках ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2020.