В iOS 18.3 появится «умное» распознавание растений для предупреждения аллергиков

Как отмечает источник, обновление iOS 18.3 включает функцию визуального интеллекта, которая помогает аллергикам определить, вызывает ли тот или иной вид растения аллергическую реакцию. Эта функция позволит пользователю сфотографировать растение перед его покупкой и провести проверку на возможность вызова аллергии.

Visual Intelligence работает совместно с ChatGPT и Google Search, что позволяет не только идентифицировать растение, но и задавать связанные с ним вопросы. «Функция может быть особенно полезной для людей, страдающих сенной лихорадкой или другими видами аллергий к растениям», — пишет обозреватель, подчёркивая, что сам страдает сенной лихорадкой.

Автор отмечает, что, будучи сам аллергиком, он часто сталкивается с проблемой выбора растений и цветов. Таким образом, «для таких людей эта функция может быть очень полезной», подытоживает обозреватель.