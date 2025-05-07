В iOS 19 появится Siri 2.0 — продвинутая версия на базе LLM

По данным Марка Гурмана, Apple называет проект «LLM Siri» внутри компании. Новый голосовой помощник будет больше походить на ChatGPT или Gemini: он сможет вести диалог в естественной форме, учитывать контекст, выполнять действия в сторонних приложениях и генерировать или подытоживать текст.

Siri также получит доступ к App Intents — технологии, позволяющей более точно управлять функциональностью других приложений.

Первые признаки новой Siri появятся уже этой осенью вместе с релизом iOS 19, но полная версия ожидается весной 2026 года в iOS 19.4. Apple также планирует интеграцию сторонних ИИ-моделей.

Уже известно, что компания ведёт переговоры с Google о добавлении Gemini, а в будущем возможна поддержка Perplexity и других.

Платформа Apple Intelligence 2.0 обещает принести ИИ-функции в большее число приложений — не исключено, что это коснётся даже Apple Music.