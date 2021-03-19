В iPhone могут добавить распознавание влажных пальцев

Помимо прочего, в новой технологии, на которую Apple оформила патент, повысится точность определения силы нажатия. Напомним, что ранее, чтобы активировать 3D Touch пользователь должен был приложить небольшую силы, тогда как нововведение позволит iPhone выявлять малейшее давление.

Помимо прочего в патенте можно найти и описание алгоритма калибровки, благодаря которому дисплей сможет распознавать, экрана коснулся влажный палец или капля воды. Отмечается, что сам документ создавался именно для внедрения в смартфоны возможности определять степень влажности пальца пользователя.