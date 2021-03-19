Наука и технологии
Сегодня в 07:24
В iPhone могут добавить распознавание влажных пальцев
Об этом стало известно из патента
Благодаря новому патенту Apple стало известно, что компания намерена сделать экраны в своих продуктах более точными в распознавании прикосновений, даже во сырых условиях. Таким образом в iPhone может решиться одна из давних проблем - распознавание влажных пальцев.
Помимо прочего, в новой технологии, на которую Apple оформила патент, повысится точность определения силы нажатия. Напомним, что ранее, чтобы активировать 3D Touch пользователь должен был приложить небольшую силы, тогда как нововведение позволит iPhone выявлять малейшее давление.
Помимо прочего в патенте можно найти и описание алгоритма калибровки, благодаря которому дисплей сможет распознавать, экрана коснулся влажный палец или капля воды. Отмечается, что сам документ создавался именно для внедрения в смартфоны возможности определять степень влажности пальца пользователя.