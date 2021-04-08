В iPhone появилась возможность искать сторонние устройства через "Локатор"

Так, согласно заявлению Apple, начиная с 7 апреля производители аксессуаров для iPhone и различных сторонних устройств могут добавлять гаджеты к поисковой сети, охватывающей “сотни миллионов устройств”.

Известно, что вскоре после этого объявления нововведение поддержали производитель наушников Belkin, производитель поисковых бирок Chipolo и бренд электровелосипедов VanMoof. Сообщается, что уже в этом месяце компании начнут продавать устройства с отметкой “Работает с приложением “Локатор” от Apple”.

Что интересно, с помощью “Локатора” можно найти даже то устройство, которое не подключено к интернету. Напомним, что сам сервис работает уже более 10 лет. С его помощью пользователи могут найти потерянное устройство - владельцу приходят данные о его геолокации. В случае чего пользователь может принять решение о его блокировке.