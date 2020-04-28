В Иране более 700 человек умерли после попытки излечиться от коронавируса метанолом

При этом издание Associated Press считает, что приведенные чиновником цифры заметно превышают истинное положение дел. Но на это у Хасаниана есть ответ — по его словам, это связано с тем фактом, что огромное количество отравившихся в конечном итоге скончались не в больницах. Так, за пределами медицинских учреждений, если верить советнику министра здравоохранения, погибло около 200 человек.

Напомним, также чуть ранее стало известно, что с 20 февраля от приема метилового спирта в стране умерли 525 человек. Количество отравившихся веществом достигло более 5 тыс человек — все они поверили в появившиеся в Иране слухи о том, что метиловый спирт способен вылечить от коронавируса.