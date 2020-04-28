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В Иране более 700 человек умерли после попытки излечиться от коронавируса метанолом
Журналисты считают, что данная цифра все же “чуточку” преувеличена
Советник министерства здравоохранения Ирана Хоссейн Хасаниан поделился свежими данными, согласно которым в стране более 700 человек умерли после попытки излечиться от коронавируса метанолом.
При этом издание Associated Press считает, что приведенные чиновником цифры заметно превышают истинное положение дел. Но на это у Хасаниана есть ответ — по его словам, это связано с тем фактом, что огромное количество отравившихся в конечном итоге скончались не в больницах. Так, за пределами медицинских учреждений, если верить советнику министра здравоохранения, погибло около 200 человек.
Напомним, также чуть ранее стало известно, что с 20 февраля от приема метилового спирта в стране умерли 525 человек. Количество отравившихся веществом достигло более 5 тыс человек — все они поверили в появившиеся в Иране слухи о том, что метиловый спирт способен вылечить от коронавируса.