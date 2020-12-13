В Иране казнили создателя контрреволюционного Telegram-канала

Сам смертный приговор был вынесен ещё в июне, но из-за попыток обжаловать его, процесс казни совершили лишь 12 декабря, сообщает Euronews. На данный момент с заявлением на эту тему выступила международная организация «Репортеры без границ». Её представители назвали случившееся «очередным преступлением иранского правосудия».

Отметим, что Telegram-канал AmadNews был заблокирован самим мессенджером ещё в 2017 году. Основатель Telegram Павел Дуров объяснил это тем, что администраторы канала нарушали правила сервиса, призывая к насилию.