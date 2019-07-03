В Иране майнят биткоин в мечетях

Пресс-служба министерства энергетики Ирана уже сообщила, что возьмет под личный контроль данную ситуацию и примет меры по отношению к тем, кто нерационально пользуется ресурсами государства. Но тут же интернет-пользователи подвергли сомнению достоверность информации, поданной журналисткой. Так, по словам некоторых комментаторов, оборудование на фотографиях, сделанных якобы в мечети, на самом деле размещено на переоборудованной фабрике. После того, как количество сомневающихся начало расти, журналистка выступила с новым заявлением у себя на странице:

“Правдивость этих фотографий находится под вопросом. Я не понимала, что один глупый твит может вызвать такой резонанс. Вот хороший тред (на персидском), где есть теория, что на фото изображена переоборудованная фабрика. Другие уверяют, что оборудование для добычи монет вовсе не расположено в Иране.”