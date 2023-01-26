В Иране отключили Интернет на несколько минут

На данный момент нет никакой официально информации о причине сбоя. Иранские власти также не прокомментировали отключение Интернета по всей стране. Что интересно, это вовсе не первый случай, когда происходят подобные перебои.

Так, ещё в октябре 2022 года доступ в Сеть был ограничен в городе Сакез после столкновений между местными жителями и полицией на церемонии в память о Махсе Амини.

Напомним, что на днях россияне также столкнулись с недоступностью целого ряда зарубежных сервисов, начиная от площадок Apple и Microsoft, заканчивая Steam. Правда, тогда проблема была устранена в течение пары часов.