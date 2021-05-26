В Иране запретили майнинг криптовалют из-за нехватки энергии

Так, запрет начал действовать сразу же после его объявления и вплоть до 22 сентября 2021 года, пишет Reuters. При этом президент Ирана Хасан Роухани заявил, что на данный момент около 85% майнингового оборудования в стране потребляет энергию незаконно. Связано это с тем, что у майнеров нет необходимой лицензии.

Сообщается, что столь радикальное решение было принято в связи с отключениями электроэнергии в стране. Виной этому стали пиковые нагрузки на сети.

Отметим, что по данным экспертов, на долю Ирана приходится 4,5% вычислительных мощностей биткоина. Таким образом, добыча цифровых денег в стране исчисляется сотнями миллионов долларов. Это, в свою очередь, помогает стране обходить санкции США и прочих западных стран.