В Исландии объявили ЧС из-за угрозы мощного извержения вулканов

23:55, 11 ноября 2023
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В Исландии объявили ЧС из-за угрозы мощного извержения вулкановНачались сильные землетрясения
Департамент гражданской обороны и управления чрезвычайными ситуациями Исландии ввёл режим ЧС из-за серии мощных землетрясений на юго-западе страны, которые, как правило, предшествуют извержению вулканов.
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Сейсмическая активность зафиксирована в Сундхнюкагигаре к северу от города Гриндавика. Ведомство предупредило, что землетрясения могут стать масштабнее и в итоге начнутся извержение вулканов.
Возле Гриндавика был зафиксирован толчок с магнитудой 5,2. Дороги в этом районе были повреждены и полиция перекрыла движение в направлении города.