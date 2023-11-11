В Исландии объявили ЧС из-за угрозы мощного извержения вулканов

Сейсмическая активность зафиксирована в Сундхнюкагигаре к северу от города Гриндавика. Ведомство предупредило, что землетрясения могут стать масштабнее и в итоге начнутся извержение вулканов.

Возле Гриндавика был зафиксирован толчок с магнитудой 5,2. Дороги в этом районе были повреждены и полиция перекрыла движение в направлении города.