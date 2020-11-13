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В Испании уже в 2022 году начнет работу летающее такси
Причем сразу в двух городах
В сети появилась информация о том, что в Испании уже в 2022 году начнет работу летающее такси. Это подтвердила Испанская государственная компания аэронавигации Enaire.
Что интересно, в стране в 2022 году ожидают появление полноценных пассажирских авиаперевозок таким методом, выяснили в издании ЕвроПульс. При этом дебютировать дроны должны сразу в двух городах: в Барселоне и Сантьяго-де-Компостела.
Журналисты также сообщают, что на первых порах одноместные пассажирские беспилотники будут использоваться в режиме так называемого аттракциона, который должен будет привлечь к себе внимание как приезжих туристов, так и местных жителей. Планируется, что летательный аппарат, разработанный испанской компанией Tecnalia, сможет либо одного человека, либо до 150 кг груза. Высота полета аэротакси должна составить 100−300 метров, а скорость передвижения — до 60 км/ч.