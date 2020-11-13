В Испании уже в 2022 году начнет работу летающее такси

Журналисты также сообщают, что на первых порах одноместные пассажирские беспилотники будут использоваться в режиме так называемого аттракциона, который должен будет привлечь к себе внимание как приезжих туристов, так и местных жителей. Планируется, что летательный аппарат, разработанный испанской компанией Tecnalia, сможет либо одного человека, либо до 150 кг груза. Высота полета аэротакси должна составить 100−300 метров, а скорость передвижения — до 60 км/ч.