В Испании запретили шар для сбора биометрии проекта Worldcoin главы OpenAI

Альтман утверждает, что это сделано для того, чтобы отличить живого человека от ИИ-копии и не допускать подмены, потому что сейчас это актуально. По мнению разработчиков Worldcoin, для пользования этим проектом необходимы «доказательства личности» пользователей.

Однако AEPD не прониклось уверениями Альтмана и его подчинённых в абсолютной конфиденциальности их продукта. Поэтому AEPD запретило использование этих шаров для сбора биометрии, тем более это вызвало оторопь у многих пользователей Worldcoin.

Альтман и сооснователь проекта Алекс Блания намерены подать на AEPD в суд, потому что работа по сбору биометрии запрещена как минимум на три месяца.

«К сожалению, испанский орган по защите данных (AEPD) своими сегодняшними действиями обходит установленные процедуры в соответствии с GDPR, которые ограничены Испанией, а не ЕС в целом. Мы благодарны за возможность помочь AEPD лучше понять важные факты, касающиеся этой важной и законной технологии», — заявил Янник Прейвиш, специалист по защите данных в Worldcoin Foundation.