В исследовании мозга выявили генетические связи с болезнью Паркинсона и СДВГ

Исследование проведено консорциумом ENIGMA, международной организацией, объединившей более 1 000 научных лабораторий из 45 стран. Главная цель — выявить генетические вариации, влияющие на структуру и функционирование мозга. По словам Пола Томпсона, основного исследователя ENIGMA, это исследование помогает лучше понять, какие конкретные изменения в генетическом коде вызывают различные заболевания мозга.

Ученые собрали ДНК-образцы и МРТ-сканы мозга у 74 898 участников, проанализировав объем ключевых подкорковых структур, включая ствол мозга и гиппокамп. Геномные ассоциационные исследования (GWAS) выявили связи между генетическими вариациями и объемом мозга, повышающие риск болезни Паркинсона и синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ).

Данное исследование подчеркивает биологическую основу этих заболеваний и представляет собой необходимый шаг для их более эффективного лечения в будущем