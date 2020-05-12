В исследовании выяснили, как изменится жизнь людей после создания вакцины от COVID-19

В рамках исследования эксперты просили смоделировать добровольцев из различных стран ситуацию, в которой вакцина от коронавируса была бы уже создана, опросив их, как именно изменилась бы их жизнь. Так, было установлено, что приблизительно каждый пятый житель таких стран, как США, Великобритании, Швеции, Германии и Японии станет с меньшей вероятностью передвигаться на самолетах, а также посещать рестораны и кинотеатры даже после того, как вакцина от коронавирусной инфекции будет создана.

Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что больше всего переживают из-за последствий финансового кризиса, трудоустройства и экономической ситуации жители США, тогда как менее всего опасаются их в Швеции.