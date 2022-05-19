В Италии и Швеции обнаружили пациентов с оспой обезьян

В Италии заразившийся вернулся с Канарских островов, его обследованием занимается Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани. Больной находится на изоляции.

«Начаты процедуры эпидемиологических исследований и проверки возможных контактов», — сообщили в итальянские специалисты.

Управление здравоохранения Швеции сообщило о подтверждённом случае заболевания оспой обезьян в районе Стокгольма. Также специалисты выясняют, есть ли в стране другие заразившиеся.

«Человек в Швеции, у которого было подтверждено заражение вирусом, не болен серьёзно, но ему была оказана помощь. Мы пока не знаем, где он заразился. Расследование продолжается прямо сейчас», — сообщила врач-инфекционист управления здравоохранения Швеции Клара Сонден.