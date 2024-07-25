В Италии изобрели летающий манипулятор для обслуживания ЛЭП

Опубликовано 25 июля 2024, 14:15
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В Италии изобрели летающий манипулятор для обслуживания ЛЭПДля безопасности людей
Итальянский производитель дронов и роботизированных систем, компания Neabotics представила летающую роботизированную руку для обслуживания высоковольтных ЛЭП без участия человека. Разработка призвана обезопасить людей при проведении подобных работ. Об этом пишет Telegram-канал «Беспилот».
Роборука Neabotics — квадрокоптер с манипулятором, получившим шесть степеней свободы и сферическое запястье. Робот весит 4 кг, а рука может поднимать вес до 3,5 кг.
Разработчик работает над роботом с 2020 года. За это время были придуманы и отработаны различные сценарии использования системы. Однако главной задачей роборуки остаётся установка сепараторов на высоковольтных линиях электропередач, отпугивание от проводов птиц, чистка изоляторов и многое другое. Всё это необходимо для исключения человека из описанных процессов и обеспечения безопасности специалистов.
Источник:Беспилот
Автор:Андрей Кадуков
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