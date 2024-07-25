В Италии изобрели летающий манипулятор для обслуживания ЛЭП

Роборука Neabotics — квадрокоптер с манипулятором, получившим шесть степеней свободы и сферическое запястье. Робот весит 4 кг, а рука может поднимать вес до 3,5 кг.

Разработчик работает над роботом с 2020 года. За это время были придуманы и отработаны различные сценарии использования системы. Однако главной задачей роборуки остаётся установка сепараторов на высоковольтных линиях электропередач, отпугивание от проводов птиц, чистка изоляторов и многое другое. Всё это необходимо для исключения человека из описанных процессов и обеспечения безопасности специалистов.