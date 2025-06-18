В Италии началось расследование против DeepSeek из-за ложной информации

По данным регулятора, DeepSeek не предоставляет достаточно четких и понятных предупреждений о так называемых «галлюцинациях» — случаях, когда ИИ создает ответы с недостоверными или выдуманными данными. Такие ошибки могут вводить пользователей в заблуждение, и AGCM считает, что об этом нужно предупреждать максимально явно.

Представители DeepSeek пока не дали комментариев по поводу расследования.

Это уже не первый случай, когда итальянские ведомства обращают внимание на деятельность DeepSeek. В феврале местный орган по защите данных потребовал заблокировать доступ к чат-боту компании из-за нарушений в политике конфиденциальности. Тогда стартап не смог должным образом устранить претензии регулятора.