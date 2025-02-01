В Италии приложение DeepSeek пропало из App Store и Google Play

Приложение за считанные дни стало популярным и занимало верхние позиции в чартах загрузок, как оказалось, не только в США. Запрет на размещение DeepSeek в магазинах приложений Италии последовал после того, как коалиция потребителей Euroconsumers подала жалобу госрегулятору «из-за практик обработки персональных данных DeepSeek». Власти запросили у компании информацию и установили срок ответа в 20 дней.

Основная претензия заключается в том, что DeepSeek хранит данные на серверах в Китае, согласно их политике конфиденциальности. Причём этот случай является первым официальным отмеченным итальянским регулирующим органом, но другие наблюдательные органы Европы также подчеркнули, что все сервисы должны соблюдать правила ИИ и защиты данных в регионе.