В Италии создали ИИ-ассистента для оценки риска оползней

По данным института, более миллиона человек в Италии проживают в зонах с высоким или очень высоким риском оползней. В последние годы такие угрозы усиливаются из-за климатических изменений, которые делают штормы чаще и сильнее. Это, в свою очередь, увеличивает вероятность сходов грунта и наводнений, затрагивая даже те районы, которые раньше считались безопасными.

Анализ показывает, что за два года доля территорий, подверженных серьёзному риску оползней, выросла с 8,7% до 9,5%. Это означает, что около 2,2% населения, то есть примерно 1,3 миллиона человек, находятся под угрозой.