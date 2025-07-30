В Италии создали ИИ-ассистента для оценки риска оползней

Опубликовано 30 июля 2025, 18:271 мин.
В Италии создали ИИ-ассистента для оценки риска оползнейОн поможет жителям узнать об угрозе по месту проживания
В Италии представили нового цифрового помощника на базе искусственного интеллекта (ИИ), который будет помогать гражданам оценивать риск оползней в их регионе. Разработкой занимается государственный институт охраны окружающей среды и исследований ISPRA. Ассистент станет частью платформы IdroGEO, где размещены карты и актуальные данные о нестабильности почвы.
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По данным института, более миллиона человек в Италии проживают в зонах с высоким или очень высоким риском оползней. В последние годы такие угрозы усиливаются из-за климатических изменений, которые делают штормы чаще и сильнее. Это, в свою очередь, увеличивает вероятность сходов грунта и наводнений, затрагивая даже те районы, которые раньше считались безопасными.
Анализ показывает, что за два года доля территорий, подверженных серьёзному риску оползней, выросла с 8,7% до 9,5%. Это означает, что около 2,2% населения, то есть примерно 1,3 миллиона человек, находятся под угрозой.