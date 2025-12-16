Наука и технологии
В Италии вдвое выросло число компаний, использующих ИИ

Технология остается редкостью для бизнеса
Число итальянских компаний, применяющих технологии искусственного интеллекта (ИИ), за последний год увеличилось в два раза, однако ИИ по-прежнему используют немногие. По данным национального статистического ведомства ISTAT, в 2025 году ИИ применяли 16,4 процента фирм с численностью от 10 сотрудников. Годом ранее этот показатель составлял 8,2 процента, а в 2023 году 5 процентов.
Большинство компаний, а именно 83,6 процента, не используют ИИ. Основными причинами называют нехватку квалифицированных специалистов, на что указали 58,6 процента респондентов, неопределенность регулирования 47,3 процента, вопросы защиты данных 43,2 процента и высокие затраты 43 процента. Еще 14,8 процента считают ИИ бесполезным для своей деятельности.

Наиболее заметный рост зафиксирован среди крупных компаний. Среди организаций с численностью от 250 сотрудников ИИ используют 53,1 процента, против 32,5 процента годом ранее. В сегменте меньших компаний показатель вырос до 15,7 процента.

Чаще всего ИИ применяют в ИТ-услугах, видеопроизводстве и телекоммуникациях. Основные сценарии использования включают извлечение текстовых данных, генерацию текста и изображений, а также преобразование речи в текст.