В Италии запустят пассажирские поезда на батарейках

Эти поезда, известные как поезда-трибриды под названием Masaccio, будут использовать три источника питания: электричество, дизель и аккумуляторы.

Аккумуляторы являются самым экологичным вариантом, так как снижают выбросы углерода на 50% по сравнению с традиционными дизельными поездами.

Максимальная скорость поезда-трибрида составляет 160 км/ч, а при использовании только аккумуляторов он способен проехать 15 км. Планируется, что к 2030 году ёмкость аккумуляторов увеличится до 100 км.

В настоящее время эти поезда будут переходить на использование аккумуляторов только при движении внутри городов или при подъезде к ним.

Сообщается, что новое направление в железнодорожной отрасли Италии поможет снизить вредное воздействие на окружающую среду и улучшить экологические показатели.