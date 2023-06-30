В Иванове начнут использовать ИИ для создания светящейся краски

Химики из Института химии растворов им. Г. А. Крестова РАН и Ивановского государственного химико-технологического университета разработали новую методику, которая с помощью искусственного интеллекта предсказывает свойства будущих красителей. Этот подход значительно сокращает время поиска молекулы с нужными характеристиками.

С использованием методов машинного обучения учёные из Иваново предложили предсказывать спектральные свойства красителей, такие как положение максимума поглощения света, молярный коэффициент поглощения и химический сдвиг в ядерном магнитном резонансе. Это позволит химикам оптимизировать процесс разработки и сэкономить время и ресурсы.

Исследователи обучили несколько электронных моделей, точно предсказывать свойства широкого спектра красителей. Для этого использовали передовые алгоритмы машинного обучения и обширный набор экспериментальных данных. Каждая модель способна предсказывать характеристики тысячи различных молекул за считанные секунды, требуя от пользователя только ввода данных о конкретной молекуле.

В настоящее время учёные продолжают собирать данные о свойствах разных классов соединений и создавать новые модели с помощью алгоритмов машинного обучения. Это обещает значительно упростить и ускорить процессы в химической индустрии и сделать исследования более эффективными и доступными.