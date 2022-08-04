В июле 2022 г. случился самый короткий день в истории планеты Земля

Российский учёный из МГУ им. М.В. Ломоносова Леонид Зотов считает, что ускорение вращения Земли — результат колебаний, которые могут быть вызваны земными приливами.

Стандартные земные сутки составляют 24 часа, или 86400 секунд. При этом не каждый день становится короче, но если тенденция к ускорению вращения Земли сохранится, то универсальный способ измерения времени на Земле — атомное время, — возможно, придётся изменить.