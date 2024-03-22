В июле Китай запустит свой аналог Falcon 9 от SpaceX. Ракета почти готова

Опубликовано 22 марта 2024, 17:25
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В июле Китай запустит свой аналог Falcon 9 от SpaceX. Ракета почти готоваНоситель предназначен для создания спутниковой группировки Китая
Китай готовит к запуску свою мощную ракету Sky Dragon 3, или Tianlong-3 (TL-3). Предварительно запуск запланирован на июль 2024 года. TL-3 называют «эквивалентом Falcon 9» компании SpaceX за её мощную конструкцию и подходящие для сравнения характеристики.
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Оператор ракеты — частная космическая компания Space Pioneer. TL-3 — орбитальная ракета-носитель, способная выводить 17 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и 14 тонн — на солнечно-синхронную. 21 марта оператор завершил испытания в горячем режиме основной силовой установки носителя — 9 двигателей переменной тяги Tianhuo-12, которые образуют первую ступень ракеты. Это последний этап испытаний перед окончательной поставкой.
Ракета разработана для создания китайской низкоорбитальной спутниковой интернет-группировки. Носитель имеет диаметр 3,8 метра, общую длину 71 метр, взлётная масса составляет 590 тонн.