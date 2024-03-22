В июле Китай запустит свой аналог Falcon 9 от SpaceX. Ракета почти готова

Носитель предназначен для создания спутниковой группировки Китая

Китай готовит к запуску свою мощную ракету Sky Dragon 3, или Tianlong-3 (TL-3). Предварительно запуск запланирован на июль 2024 года. TL-3 называют «эквивалентом Falcon 9» компании SpaceX за её мощную конструкцию и подходящие для сравнения характеристики.